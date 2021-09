Weiße Lippen in einem blassen Gesicht.

Sie atmet Schneeflocken ein.

Ihre Lungen brennen,

im Mund bleibt ein bitterer Geschmack.

Das Licht ist weg, der Tag zu Ende.

Der tägliche Kampf um die Miete zu zahlen,

lange Nächte mit fremden Männern.

Sie gehört in die Kategorie „A Team“

(A-Klasse-Drogenmit hohem Suchtfaktor: Heroin, Kokain, Methadon, 4-MTA, LSD, Ecstasy)

und ist gefangen in ihrem Tagtraum

seitdem sie 18 ist.

Aber in letzter Zeit scheint ihr Gesicht

langsam einzufallen, ausgezehrt,

es zerbröckelt wie Gebäck.

Die schlimmsten Sachen im Leben kriegst du kostenlos!

Weil wir fremdbestimmt sind

und für ein paar Gramm durchdrehen.

Heute Nacht will sie nicht hinaus ausgehen.

In einer (Opium) Pfeife fliegt sie zurück nach Hause

oder verkauft Liebe an einen weiteren Mann.

Für Engel ist es zu kalt da draußen zum Fliegen

zu kalt zum Fliegen…

Zerrissene Handschuhe, ein Regenmantel,

sie hat versucht zu schwimmen,

sich über Wasser zu halten.

Trockenes Haus, nasse Klamotten,

Kleingeld, Geldscheine

erschöpfte Augen, trockene Kehle

Ein Call Girl ohne Telefon.

Für Engel, die fliegen wollen,

ist es da draußen zu kalt.

Ein Engel wird sterben.

Ganz in weiß,

die Augen geschlossen,

in der Hoffnung auf ein besseres Leben.

Heute Nacht werden wir uns langsam auslöschen,

ganz bis zum Ende.

Für Engel, die fliegen wollen,

ist es da draußen zu kalt .

Engel, die fliegen wollen,

Engel die sterben…