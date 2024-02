Ich saß mit Matthew vor dem Fernseher

Und ich fragte ihn:

Hey Matthew, was siehst du?

Siehst du die Pistolen? Siehst du die Bomben?

Siehst du die Leute, die mit Steinen werfen?

Siehst du die brennenden Autos?

Schau dir ihre Gesichter an – kennst du ihre Namen?

Hey Matthew, was siehst du?



Siehst du, welche Spannung in den Häusern der Reichen herrscht?

Siehst du die Katze? Siehst du die Maus?

Siehst du die Schönheit oder das Böse?

Siehst du den Hunger? Siehst du das Festgelage?

Siehst du das Verbrechen in dieser Welt der Schurken?

Wartet ein Superheld am Ende der Zeit?

Hey Matthew, was siehst du beim Fernsehen?



Kind:

Ich sehe Dallas, Denver-Clan, Terrahawks, He-Man,

Tom und Jerry, Ein Duke kommt selten allein,

Airwolf, Blue Thunder, Rambo, Road Runner,

Daffy Duck, Das A-Team – ich sehe das A-Team….



Ich saß mit Matthew vor dem Fernseher

Und ich fragte ihn:

Hey Matthew, was willst du mal werden?

Wirst du wie ein Löwe in der Gefahrenzone rumlaufen?

Wirst du unbemerkt durchs große Unbekannte gehen?

Wenn du die Presseleute bei einer Hexenjagd siehst

Wenn du die Tricks der Politiker siehst?

Wirst du für das Recht kämpfen? Wirst du ein Mann sein?

Wirst du klein beigeben? Wirst du dich einen Dreck scheren?



Wirst du auf der Welle der Oberen mitreiten?

Wirst du geben und nehmen?

Wirst du lachen bis es wehtut?

Wirst du lernen zu leben?

Wirst du geben, wirst du nehmen?

Wenn die Brücken brennen – wirst du leben und lernen?

Wirst du zu den Mutigen und Ehrlichen zählen?

Viel Glück mein Kind, man wird dich in Zukunft unter die Lupe nehmen.

Du kluger und freier Matthew

Hey Matthew, was willst du mal werden?

Kind:

Ich will Soldat werden, ein Straßenkämpfer, ein Polizist,

ein Schiffskapitän – von einem GROSSEN Schiff,

Ich will ein Zauberer sein, ein Cowboy,

ein Lokomotivführer, ein Hochsprung-Champion,

ein Feuerwehrmann, ein Pilot…

Ich will dein Freund sein.

Ich hoffe, dass alles nur ein Spiel ist…

Das hoffe ich, das hoffe ich…

Ich hoffe es.

Hey hey Matthew

Kind:

Ich sehe Dallas, Denver-Clan, Terrahawks, He-Man,

Tom und Jerry, Ein Duke kommt selten allein,

Airwolf, Blue Thunder, Rambo, Road Runner,

Daffy Duck, Das A-Team – ich sehe das A-Team…



Ich will Soldat werden, ein Straßenkämpfer, ein Polizist,

ein Schiffskapitän – von einem GROSSEN Schiff,

Ich will ein Zauberer sein, ein Cowboy,

ein Lokomotivführer, ein Hochsprung-Champion,

ein Feuerwehrmann, ein Pilot…

Ich will dein Freund sein.

Ich hoffe, dass alles nur ein Spiel ist…

Das hoffe ich, das hoffe ich…