Ein perfekter Donnerstagabend!

Bis auf diesen komischen Blick in deinen Augen,

den du immer kriegst

wenn ich was erzähle, was dich langweilt.

Du überlegst, was du sagen könntest,

heuchelst Interesse, fällst mir dann ins Wort

und demütigst mich vor unseren Freunden.



Dann sag ich in dem Ton, der dich immer so nervt,

so was wie: yeah!! Intelligenter Einfall!

Warum genehmigst du dir nicht einfach noch´n Bier?



Dann nennst du mich „Schlampe“

und allen, die mit uns zusammen sind

wird’s wieder furchtbar peinlich sein.

Und ich – scher mich einen Dreck drum!



Mit meinen Fingerspitzen halte ich das brüchige

Fundament unserer Beziehung zusammen.

Und ich weiß, dass ich loslassen sollte

Aber ich kann es nicht.

Und jedes Mal wenn wir streiten

weiß ich, dass nichts in Ordnung ist,

jedesmal wenn du wütend bist und ich lächle.

Ich weiß, dass ich vergessen sollte – aber ich kann es nicht.



Du sagst, dass ich wohl zu viele Zitronen esse,

weil ich so verbittert bin.

Ich sagte „ich bin lieber mit deinen Freunden zusammen,

denn die sind weitaus besser in Form als du!

Ja, ok - das war kindisch und albern

und du wurdest aggressiv.

Zugegeben, ich hatte auch ein bisschen Schiss.

Aber - es gibt mir so einen kleinen Nervenkitzel,

dich auf die Palme zu bringen.



Dein Gesicht ist ganz teigig und aufgedunsen

kein Wunder,

wenn du dich so zugrunde richtest.

Hab keine Lust, dir ins Gesicht zu schaun,

weil es mich einfach nur krank macht.

Du warst so voll und hast auf meine

Joggingschuhe gekotzt.

Toll - die hatte ich mir gestern erst gekauft.

Oh Mann ey , ich kann mich nicht mit so einem Schwachsinn abgeben!



Na ja, ich lass dich bis morgen einfach da liegen

und ich lass absichtlich die Heizung aus.

Und – lieber Gott – lass mich nicht bei dem

Typen hängen bleiben!