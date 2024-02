Freitag abend warst du also mit deinen Kumpels unterwegs zum Essen.

Dann seid Ihr irgendwo hängengeblieben und du warst um drei wieder daheim.

Aber wenn Ihr zu sechst wart, dann war’s ein billiger Abend.

Auf deiner Kreditkarten-Rechnung stehen nämlich nur zwei Abendessen.

Ich hab? dir deine Tasche gepackt.

Besser, wenn du mal für eine Woche verschwindest.

Im übrigen - das mit dem Telefonat: als du gesagt hast, dass es einer von den Kumpels an der 54. war: warum stand dann 213 auf deinem Display?



Das ist nicht in Ordnung,

aber es ist ok für mich.

Ich pack? das!

Also nimm deine Tasche und geh jetzt und komm bloß nicht wieder.

Mach die Tür zu und lass den Schlüssel da.

Ich bin lieber allein als unglücklich.

War’s das eigentlich wert?

Ich für meinen Teil bin bereits weg, und ich komme auch nie mehr zurück.

Guck mal, die ganze Zeit habe ich geglaubt, dass ich jemanden an meiner Seite hätte.

Dabei bin ich lediglich verarscht worden von dir.

Ich hab? die ganze Sache schon einmal durchgemacht.

Wie konntest du glauben, dass ich mir so was noch mal mit ansehe?

Also dreh? dich nicht mehr um, um mich anzugucken.

Da gibt’s nichts mehr zu sehen für dich. Weder Angst noch Tränen noch sonst was.