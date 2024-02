Ich lief durch ein ödes, leeres Land.

Trotzdem hatte ich das Gefühl, den Weg wie meine Westentasche zu kennen.

Ich spürte die Erde unter meinen Schritten,

erreichte das Ufer eines Flusses

und mein Gefühl sagte mir, dass ich am Ziel war!



Was ist aus den einfachen Dingen des Lebens geworden?

Ich spüre die Nähe des Alters und brauche jemanden,

an dem ich mich festhalten und aufrichten kann.



Sag mir, wann wirst du mich endlich anhören?

Meine Kräfte lassen nach und ich muss eine Möglichkeit finden,

dir alles zu sagen, was mich so bewegt.



Ich kletterte über einen gefällten Baum

und spürte, wie mich seine Äste anstarrten.

War hier der Platz, an dem wir uns einst liebten,

der Ort, von dem ich immer geträumt habe?



Wenn du einen Augenblick Zeit für mich hast,

lass uns irgendwo hingehen, wo uns niemand zuhört

und wir über alles reden können!



An einen Ort, den nur wir zwei kennen!



Wenn nicht, könnte es für uns das Ende bedeuten.

Also lass uns über alles sprechen!