Ich habe mal auf einen Bus gewartet.

War Zeuge, wie der Streit von so ’nem Künstlerpärchen eskalierte.

Erdbeerfarbene Bäckchen angelaufen voller vereitelter Wut

und dann verschüttete er seinen Kaffee, während er verzweifelt argumentierte.

Wie wäre es einfach mal mit Luftholen.

Dann würdest du mich sogar hören, wenn ich mit dir spreche.

Sie schleuderte ihm ihr Halsband ins Gesicht.

Augen, strahlend hell vor Enttäuschung,

man konnte beobachten, wie etwas in ihr zerbrach.

Wir alle kennen das Gefühl

und dann fing er plötzlich an zu schreien:

Caroline, ich schwöre bei Gott ich hab es versucht!

Sie rannte weg, der Saum ihres Kleides zerriss in seiner Hand.

Panisch wühlte er sich durch die Massen in der Oxford Street,

schaute dabei zu, wie die Welt in seinen Händen sich auflöste.

Er versuchte noch, sich eine Zigarette zu rollen.

Dann vergrub er den Kopf zwischen seinen Knien.

Wenn sie doch nur einmal durchatmen würde,

dann wüsste sie, dass ich es alles nur für sie gemacht habe.

Halb Schmerz, halb Weisheit,

ihre Augen blind vor Enttäuschung.

Ich habe ihr Gesicht nicht wiedererkannt.

Ich fühl mich voller Glasscherben.

Ich muss sie irgendwie am Gehen hindern.

Original-Songtext auf Englisch

I was waiting for the bus one day

Watched a fight between a artsy couple escalate

Strawberry cheeks flushed with defeated rage

Then he spilled his coffee as he frantically explained

Maybe if you took a breath

You would hear me when I talk to you

Threw her necklace in his face

Eyes so bright with disappointment

I saw something inside her break

Everybody knows the feeling

Suddenly he started screaming

Caroline

I swear to God, I tried

I swear to God, I tried

Caroline

I swear to God, I tried

I swear to God, I tried

I swear to God, I tried

Swear to God, I tried

Ripped the hem of her skirt as she ran

Panicking and weaving through the crowds on Oxford Street

Watched his world dissolve in his hands

Tried to roll a blunt then put his head between his knees

Maybe if she took a breath

She would know I did it all for her

Agony and hints of sage

Her eyes blind with disappointment

I couldn't recognize her face

Shards of glass live in this feeling

Have to somehow stop her leaving

Caroline

I swear to God, I tried...