Mir kommt’s vor wie gestern! Du warst mein „Ein und Alles“.

Ich steckte voller Selbstbewusstsein und fühlte ich mich so stark.

Deine Arme gaben mir Halt und alles schien ok.

Ich dachte, ich sei unverwundbar und nichts könnte mich aus der Bahn werfen.



Doch jetzt bleibt mir die Luft weg und nachts mache ich kein Auge zu!

Null Ahnung, wie ich das durchhalten soll,

hin und her gerissen zwischen Wunsch und Realtität!



Ich glaubte du wärst das Nonplusultra.

Jetzt stehe ich vor einem Scherbenhaufen.

Meine Tränen, mühsam hinter diesen haselnussbraunen Augen versteckt,

wirst du trotzdem nie zu sehen bekommen!



Zwischen uns gab es keine Geheimnisse.

Alles habe ich mit dir geteilt.

Du gabst mir ein Gefühl von Geborgenheit.

Alles dahin!

Was übrig blieb, ist eine Maske, die das Nichts verbirgt!

Nach außen hin strahlend, nach innen zerbrochen.

Ein Spielzeug, das weg geworfen wurde.



Ich schäme mich, dass ich noch immer an dich denke,

auch wenn es nur Hass ist!

Schon dein Anblick bringt mich in Rage.

Nie wieder werde ich meine Gefühle öffentlich zeigen!