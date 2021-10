Kenny:

Weißt du noch, wie wir angeschickert

auf dem La-Cienega-Boulevard Fotos gemacht haben?

Von Leuten, die wir für Stars hielten...

Und dann ist es eben passiert mit uns beiden.

Du kannst gar nicht anders, als auf dein Herz zu hören,

wenn du betrunken auf dem La-Cienega-Boulevard läufst.

Und dann irgendeiner im Auto die Musik aufdreht

und genau die Band läuft, die auf deinem T-Shirt ist.

Wir haben vor Freude rumgebrüllt,

weil kein Mensch mehr auf der Straße war.

Und da hast du mich geküsst...

Pink:

Und wir haben die Nacht durchgemacht

und wir fühlten uns so gut

– wir waren vielleicht ein bisschen zu high...

Im Hotel haben wir im Flur gesungen.

Haben unser persönliches Feuerwerk abgefackelt

und die Welt aus den Angeln gehoben.



Kenny:

„Ich liebe dich“ hab ich mit Lippenstift auf den Spiegel geschrieben.

Wir haben das Fenster aufgerissen und so laut rausgebrüllt,

dass sie uns noch unten am Pier in Santa Monica gehört haben .

Pink:

Ich hab dich gefragt „Glaubst du wir werden ewig leben?“

als wir noch’n Bier aufgemacht haben.

Und du hast mit Lippenstift „Ich liebe dich“

auf den Spiegel geschrieben.

Kenny:

Wir haben so gelacht, bis wir keine Luft mehr bekommen haben.

Pink:

Noch nie hab ich mich so leicht gefühlt, mir war alles egal,

wir brannten, waren voller Tatendrang, lebendig...

Beide:

...bereit, die Welt aus den Angeln zu heben.