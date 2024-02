Kid Rock:

Jeden Tag wird mein Leben kälter,

mein Eis wird dünner, je älter ich werde.

Zerbrochener Friede, blutig und geschunden.

Ich fühl mich so hilflos und durcheinander,

weil ich von links Schreie höre, von rechts Gebrüll.

Und ich sitz in der Mitte und

versuch irgendwie mein Leben zu leben.

Refrain:

Ich kann den Krieg nicht stoppen,

Obdachlosen kein Zuhause und den Armen nicht zu essen geben.

Ich kann nicht auf dem Wasser gehen und

eure Söhne und Töchter nicht retten.

Ich kann die Welt nicht ändern – so , dass es gerecht zugeht.

Das einzige was ich tun kann, ist – Anteil zu nehmen.

Mary:

Ich bete und bete für das Heil der Welt,

Immer wieder wird der Glaube wird auf den Prüfstand gestellt,

aber er erweist sich als fest.

Die Liebe ist auf verlorenem Posten,

und ich schau mir allein die Nachrichten an,

warte mit offenen Armen auf dich.

Rap:

Ich kann überhaupt nicht verstehen,

warum der Teufel mich dauernd in Versuchung führt.

Alles was man sieht, ist ein Verbrecher.

Aber ich weiß, dass Gott das GUTE in mir sieht.

Wie kann ich als Bösewicht bezeichnet werden, wenn das Schlimmste, was man sich vorstellen kann,

der Ort meiner Geburt ist.

Ich versuch nur, dass ich nicht der Mordrate zum Opfer falle.

Die Lehre, die ich aus meinem Leben zieh, ist,

dass ich Jugendliche davon überzeugen will,

dass es einen Gott gibt, der uns seinen Segen gibt

und dass deine Zukunft nicht besser aussieht als die Gegenwart.

Also reg dich ab Mann...

Ich kann die Welt nicht ändern – so , dass es gerecht zugeht.

Das einzige was ich tun kann, ist – Anteil zu nehmen.