Ihr ganzes Leben lang hat sie

immer nur meine schlechte Seite gesehen.

Den Traum des Propheten

nahmen sie weg und opferten ihn

dem Profit auf der Straße.

Aber jetzt ist sie stärker als du denkst.

Ein Herz aus Stahl fängt an zu wachsen.

Sein ganzes Leben lang

hat man ihm erzählt,

dass er nichts mehr wert ist,

wenn er mal alt ist.

All die Tritte und Schläge steckt er ein

ohne mit der Wimper zu zucken,

weil er stärker ist, als man denkt

Ein Herz aus Stahl fängt an zu wachsen.

Wenn du dein ganzes Leben lang für

deine Sache kämpfen musstest,

dich abgemüht und gequält hast,

um alles gut hinzukriegen.

Denk dran: So lernen Superhelden fliegen.

Verwandle deinen Schmerz in Stärke,

jeden Tag und jede Stunde deines Lebens.

Wenn du dein ganzes Leben

dafür gekämpft hast,

Tag und Nacht gearbeitet hast.

Denk dran: So lernen die Superhelden fliegen.

Trotz all der Verletzungen und all der Lügen

und all den Tränen, die sie vergießen:

Wenn der richtige Moment gekommen ist,

siehst du das Feuer in ihren Augen.

Sie hat das Herz einer Löwin,

ein Feuer, das in ihrer Seele brennt.

In SEINEM Bauch ist ein Ungeheuer,

das kaum zu zähmen ist -

weil sie zu viel einstecken mussten,

einen Schlag nach dem anderen.

Aber jetzt – entzünde den Funken.

Mach einen Schritt zurück und schau zu,

wie sie über sich hinaus wachsen

und zu Feuer werden.