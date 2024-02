Ich weiß noch ganz genau,

wie ich auf den Schulbus gewartet habe.

Jenny Clayton war das erste Mädchen,

in das ich mich verknallt habe

und keiner von uns hat das richtig geblickt.



Mein erster Truck war ein alter Cheyenne.

Total verrostet, klapprig und ziemlich runtergefahren.

Aber wenn sie eingestiegen ist,

fühlte sich das Teil nagelneu an.



Wenn ich heute durch eine kleine Stadt fahre,

dreh ich meine Anlage auf und lass die Fenster runter,

weil mich das immer an meinen ersten Kuss erinnert

und die alten Tage, die ich immer vermisse.

Als Tom Petty im Radio lief und man einfach in der Gegend rumgefahren ist,

immer gerade aus .... ohne ein bestimmtes Ziel



Als wir noch kein Geld sondern Zeit hatten,

einen alten Chevy und ein paar Freunde.

Oh Mann, ich wünschte, ich könnte das alles nochmal erleben…

Einfach nur, um dich nochmal lieben zu können.



Ich weiß noch, wie wir aus demselben Becher getrunken haben,

wir haben Schluss gemacht, nur um uns wieder zu versöhnen.

Ich weiß noch ganz genau, wie ich mich in dich verliebt habe.

Hinten auf der Heckklappe haben wir Zigaretten geraucht.



Oh Mann, mir kommt’s vor als ob das alles erst gestern war,

als einem die Hauptstraße wie die Park Avenue vorkam…

und immer wenn ich durch so eine kleine alte Stadt fahre,

kurbel ich die Fenster runter, dreh ich die Musik auf

und erinnere mich an meinen ersten Kuss.



Ich würde so gern nochmal diese Zeit erleben,

als die Ewigkeit scheinbar noch ganz weit weg war

und wir niemals gedacht hätten, dass wir mal 21 werden.

Wir waren so jung, dass wir dachten, dass das nie aufhört.



Jetzt, da die Zeit unerbittlich weiter vergangen ist

und wir gegen das Älterwerden nichts tun können,

haben wir es trotzdem irgendwie hingekriegt.

Und immer wenn ich dich ansehe,

erinnere ich mich an meinen ersten Kuss –

und wie gern ich das alles nochmal erleben würde.