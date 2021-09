Das Einzige, was du auslöst, ist Elend.

Willst alles für nichts,

willst deinen Platz in der Geschichte,

und wir können nur drum beten, dass du ihn nie bekommst.



Nenn’s Schicksal,

nenn’s das Gegenteil,

nenn’s „Vorbei“,

aber nenn mich nicht mehr deinen Freund.

Und leg dich meinetwegen in den Dreck.

Das ist das Bett, das du dir selbst gemacht hast.



Heute ist dein Tag, glaub mir:

dein Date mit dem Schicksal.

Und: es ist zu spät, um wegzutauchen.

Deine Party.

Dein Glück, deine Bestimmung:



Du kannst mich nicht mehr aufhalten.

Du kannst versuchen, auszuweichen.

Aber ich bin unterwegs.

Und wenn ich dich kriege, hol ich dich.

Und ich krieg dich.