Vielleicht hätte ich zärtlicher sein sollen,

dir mehr Platz geben sollen bei mir.

Aber: nach all dem, was passiert ist,

renn ich immer noch vor dir weg

und wünsche mir Tag für Tag,

dass ich mich mehr angestrengt hätte.



Ich hätte cleverer sein können.

Und wenn’s unsere Zeit gewesen wäre, dann hätten wir es schaffen können.

Was mir bleibt, ist die Erinnerung.

Und die geht nicht weg. Nie mehr.



Ich hab deine Ansprüche nie erfüllen können.

Soviel ist mir klar geworden.

Das, was wir Gutes hatten, das ist mir durch die Hände geronnen wie Wasser.

Vielleicht war ich blind.

Hab’s einfach nicht gesehen,

dass du mehr gebraucht hast von mir.

Wir haben viel geweint. Zuviel.

Manchmal wünsch ich mir,

dass ich das alles wieder gut machen könnte.

Dass ich die Zeit zurückdrehen könnte.

Wir hätten es schaffen können.

Wenn ich es versucht hätte.

Mehr versucht hätte.