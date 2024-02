Alles können wir aus eigener Kraft schaffen,

brauchen nichts und niemanden.



Wenn ich hier liege,

einfach nur da liege,

legst du dich dann zu mir und wir vergessen die Welt?



Ich weiß nicht, wie ich meine Gefühle beschreiben soll!

Die Worte: „Ich liebe dich“ sind so abgegriffen und nicht genug!

Vergiss, was man uns beigebracht hat.

Zeig mir lieber einen Garten, der in voller Blüte steht,

bevor wir zu alt dafür sind.



Lass uns einfach die Zeit vertrödeln,

und Autorennen im Kopf veranstalten.

Auf der Suche nach meinem eigenen Ich

brauche ich deine Gunst und Unterstützung.



Alles was ich jemals war und heute bin,

finde ich hier in deinen vollkommenen Augen.

Sie sind alles, was ich sehen kann.



Keine Ahnung, wo und wie das Ende sein wird.

Ich weiß nur, dass sich die Dinge zwischen uns nie ändern werden.

Wenn ich hier liege,

einfach nur da liege, wirst du dich zu mir legen?

Dann lassen wir die Welt hinter uns!