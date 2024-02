Mich hats erwischt.

Und das ist was, was sich nicht auskurieren lässt.

Nur gibt es in der ganzen Stadt keinen Arzt, der dafür besser qualifiziert wäre als du.



Fieber hab ich.

Was tut man dagegen?

Ich kann mir nicht helfen, ich brauch diese Droge.

Kannst du fühlen, wie heiß ich mich anfühle?



Sags mir. Sag mir deine Diagnose, Herr Doktor.

Und dann fang mit der Therapie an, damit ich abhebe.

Soll ich mich freimachen?



Also bitte sag mir, was du mir verschreibst gegen diese Symptome:

Herzrasen, Arbeitsunfähigkeit und so weiter.

Ich bin krank, wenn du nicht da bist, also bitte check mich durch. Gründlich.