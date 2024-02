Es fühlt sich immer noch so an,

als hättest du eine Mauer rund um mich herum hochgezogen,

als hättest du alles versucht, mich am Boden festzunageln.

Lass mich dir eines erklären:

Ich spiele ab heute nach keinen anderen Regeln als meinen eigenen.

Ich lasse mich nicht mehr zum Narren halten.

Überlege besser zweimal, bevor du wieder versuchst, mich zu lesen,

zu interpretieren, mich wieder in eine deiner Fallen zu locken.

Du hast kein Recht, mit meinen Gefühlen herumzuspielen.

Dafür gehen sie zu tief. Du solltest das eigentlich längst erkannt haben.



Ich kann dich nicht mit halbem Herzen lieben. Das ist unmöglich.

Das würde mich zerreißen.



Denn ich bin, wer ich bin.

Was auch sonst.

Und ich stehe da, wo ich stehe.

Ich habe mich für mich entschlossen.

Wenn du in meine Augen siehst,

dann wirst du dort nur mehr mich sehen und das, was ich dir zeige.

Wenn du kannst, versteh das bitte.