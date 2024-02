Hast du überhaupt eine Ahnung, wie tief du in mir sitzt?

Dass du dauernd um mich rum bist, in jedem Moment, sogar in jedem Traum?

Wahrscheinlich nicht, hab’s dir auch nie so genau gesagt.

Niemand sagt dir sowas, weil niemand über seine Gefühle redet.

Nur: ich würde jederzeit und gerne für dich sterben,

wenn ich wüsste, dass das was bringt.

Vielleicht hört sich das alles komplett verrückt an,

und vielleicht verstehst du mich auch nicht im mindesten.

Macht auch nix,

solange ich dran glaube,

solange es mich durch diese Nacht bringt.

Wenn ich mir selbst treu bleibe, dann kann niemand deinen Platz in mir einnehmen.

Aber ich muss weiter machen, mehr ich selbst werden.

Bleibt mir auch nix anderes übrig.

Auch wenn es mein ganzes Leben braucht, um über dich wegzukommen,

auch wenn es mir das Herz zerreißt:

ich werde wieder lieben.

Besser, tiefer, stärker als bisher.

Irgendwann, eines Tages.

Das kannst du nicht verhindern.

Nicht, dass ich wieder atme, fühle lebe.

Dass ich wieder liebe. Weiß Gott.