Jeder kennt mich!

Mein Name steht in großen Lettern auf allen Plakatwänden.

Millionen Platten habe ich verkauft,

und meine Schränke sind voll mit Gold- und Platinauszeichnungen!

Doch wenn die Party vorbei ist, stehe ich allein in der Kälte.



Wo wird mich dieser Weg hinführen.

Auf was muss ich mich einstellen?

Was ist aus meiner Familie geworden?



Ich vermisse das Rufen meiner Kinder,

die von täglichen Rauferein gezeichnet,

weinend nach Hause kommen, damit ich ihre Schrammen heile.



Karriere ist kein Familienersatz!



Doch welchen Weg soll ich einschlagen?

Was sind meine Perspektiven?



Ich bin ein Mensch auf der Flucht vor sich selbst,

von innerer Leere und Langeweile geplagt.



Gern würde ich den ganzen Rummel vergessen,

mir einen Bauernhof kaufen und von dem leben,

was er abwirft.



Vater, zeig mir den Weg zurück in die Normalität.

Hilf mir, wieder Ordnung in mein Leben zu bringen.

Jedenfalls so lange, bis ich dich irgendwann wiedersehe,

auf der anderen Seite – Im Jenseits!