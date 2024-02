In der Abendluft sieht die Sonne aus wie ein großer roter Apfel.

Du fühlst dich allein - so wie ich.

Hab es in deinen Augen gesehen.

Den Blick nehm ich mit, wenn ich nachher gehe.



Den und die Liebe, die du mir gibst,

wenn du mich berührst, anfasst, streichelst,

zur Begrüßung und zum Abschied.

Das nehm ich mit.

Als Gesellschaft sozusagen, dass ich mich nicht so allein fühle.



Wenn ich ein See wäre, dann würde ich wahrscheinlich überfließen.

Und wenn ich könnte, dann würde ich es regnen lassen.

Vom Himmel bis zum Boden, bis zu deinen Augen.

Ich nehm dich mit, wie ein Stück Himmel.

Wenn ich nachher gehe.

In meinem Herzen. Oder in meiner Seele.



Du tust mir gut.

Wie ein Apfel am Abend.

So ein großer, roter.