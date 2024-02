per E-Mail teilen

in Pocket speichern

Abgetrennt von der Liebe,

hab ich den Schmerz nicht gebraucht.

Ein- oder zweimal war schon genug

und alles war umsonst.

Die Zeit vergeht und eh du dich versiehst,

bist du erfroren.

Aber mit dir

ist zum allerersten Mal was anders gewesen,

mein Herz ist geschmolzen,

weil es was Echtes gefunden hat.

Die anderen schauen nur ratlos,

denken, ich dreh’ langsam durch.

Aber das schert mich nicht,

(ich bin so verliebt in dich.)

Auch wenn sie versucht haben, mich von dir wegzuziehen,

sie kennen die Wahrheit einfach nicht.

Mein Herz ist schon ganz geschwächt,

ich versuch’ immer wieder, die Vene abzudrücken

Du hast mich aufgeschnitten,

und ich blute...

blute Liebe,

weil du mich aufgeschnitten hast.

Ich streng’ mich an wegzuhören,

aber die anderen reden einfach so laut.

Ihre schrillen Töne bohren sich in mein Ohr,

Versuchen, mir Zweifel einzureden.

Ich weiß doch, dass sie mich vorm Abstürzen bewahren wollen.

Aber nichts ist großartiger,

als der Rausch deiner Umarmung

In dieser Welt der Einsamkeit, schau ich in dein Gesicht.

und alle um mich rum denken,

dass ich langsam durchdrehe...

vielleicht ist das so, vielleicht.

Es fließt nur so aus mir raus,

dass die anderen es kaum glauben können.

Aber ich werde diese Narben so tragen,

dass jeder sie sehen kann

Du hast mich aufgeschnitten,

und ich blute...

blute und blute Liebe

weil du mich aufgeschnitten hast.