Okay!

Nichts anmerken lassen,

nicht auffallen,

Mund halten und lächeln.

Und pass auf - spreiz nicht deine Beine!

Kein Problem, mach ich...

Aber keiner wird jemals wissen,

wie ich wirklich bin,

wenn ich einfach nur stillhalte,

nix sage.

Werde ich das Monster,

das allen einen Schreck einjagt...

Wenn ich ALLES sage,

was ich zu sagen habe?

Nein...

Ich KANN nicht mehr stillhalten

Das hier ist eine Ein-Frau-Rebellion.

Will meinen Mund nicht mehr halten

für niemanden.

Keiner wird jemals wissen,

wie ich wirklich bin,

wenn ich nix sage

und wie in der Matrix immer die blaue Pille schlucke,

damit alles so bleibt wie es ist -

in dieser heilen Scheinwelt...

(„Die blaue Pille schlucken“ steht für die heile Traumwelt, „die rote Pille schlucken“ steht für Realität. – Schlüsselszene aus dem Film Matrix)

Kann sein, dass ich das Monster werde,

vor dem alle weglaufen

aber ich muss es tun.

Muss es raus lassen.

Irgendjemand wird mich verstehen.

Irgendjemanden da draußen muss es geben,

der mich versteht.