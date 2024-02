per E-Mail teilen

in Pocket speichern

Ich wünsch mir, dass ich fühlen kann,

wie es ist, frei zu sein.

Alle Ketten sprengen zu können.

Und alles sagen zu können,

was ich zu sagen hätte.

Laut. Und klar.

Dass es die ganze Welt hören kann.

Und alle Liebe geben,

die in meinem Herzen ist,

und damit alle Hindernisse,

die uns trennen, aus dem Weg räumen.

Und ich wünschte, ihr wüsstet, wie ich fühle.

Dann würdet ihr sehen –

und ihr würdet es genauso sehen wie ich:

Dass jeder Mensch frei sein sollte.



Ein Vogel möcht ich sein, oben am Himmel.

Zur Sonne hochfliegen, auf’s Meer runtergucken.

Und dann würd ich singen.

Weil ich wüsste, wie es sich anfühlt, wenn man frei ist.