Zwei Wochen Urlaub total! Und dieses Gefühl, in einer anderen Welt zu leben,

ist immer noch da.

Ich werde erst morgen auspacken, um diese Nacht noch einmal alles um mich

herum zu vergessen: diese miese kleine Bude und unten die laute Straße,

in der die Autos niemals anhalten. Ein Leben, in dem ein Sonnenuntergang keinen Platz hat.



Ich habe immer noch Sand in meinen Schuhen und der Gedanke an dich lässt mich nicht los. Warum auch? Klar haben wir Schluss gemacht und uns „Adieu“ gesagt. Alles andere wäre ja auch unlogisch gewesen. Aber trotzdem möchte ich dich wiedersehen.



Diese eine Nacht noch und dann zurück zu Vernunft und normalem Leben!

Ich sollte besser ein Bad nehmen und anschließend hier mal aufräumen.

Weg mit dem Kram, der mich daran erinnert, wie es war, bevor ich mich in den Flieger setzte und dem tristen Alltag entfloh, in dem ein Sonnenuntergang keinen Platz hat!

Ich will dich wieder sehen!



Vor zwei Wochen, in fremder Umgebung und hoffnungslos verliebt, war das alles anders.

Dann musste ich weg und habe vergessen, dir zu sagen, dass ich dich wiedersehen will. Ein Fehler! Denn heute weiß ich, wie wichtig du für mich bist.