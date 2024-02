Rag'n Bone Man bringt zum Ausdruck, wie traurig es ihn macht, wenn er sich heute Brighton und London anschaue, wo er aufgewachsen ist. Städte, die so viele seelenlosen Viertel aus dem Boden gestampft haben. Dann denkt er an all die coolen Orte von damals, die es heute so nicht mehr gibt.

Wo sind heute die bemalten U-Bahn-Waggons

und die Kids mit Sprühdosen, die schnell über den Zaun springen.

Stattdessen Anzüge und Krawatten, die hintereinander marschieren,

so laut, dass niemand mehr die Hilflosen hört.

Eine Stadt, in der tausend Herzen schlagen,

aber kein Platz ist für auch nur eine weitere Seele.

Immer wieder das gleiche Gebäude, nur in einer anderen Straße.

Aber irgendwie kriegt es keiner mit.

Klar, reißt alles ab, bis nix mehr da ist.

Das wolltet ihr doch immer.

Ihr tretet Laternen aus, die noch leuchten.

Stellt euch an beim Loch in der Wand.

Die Menschen brauchen immer noch Bares, um sich ihre Freiheit zu kaufen.

Erst geht's voran, denn gehen wir zurück.

Alle fallen, aber wir sehen sie nicht.

Wir sind nur einen Tag entfernt von der nächsten Pechsträhne.

Das Geld rutscht durch die Ritzen.

Es ist beschämend, dass wir nicht kapieren, was wir in Wirklichkeit haben.

Die Stadt mit den tausend Herzschlägen ist meine.

Wir versuchen doch nur, den Traum am Leben zu halten.

Und schon wieder ein neues Schild an einer alten Straße,

die ich nicht mehr wiedererkennen kann.

Original-Songtext auf Englisch

No painted trains on the underground

No kids with spray cans jumping over fences

All the suits and the ties all march in a straight line

Deafening the sound of the helpless

It's a city of a thousand heartbeats

No room for another soul

The same building on a different street

But nobody knows

Tear it down 'til it's gone

All you ever, all you ever wanted

Kill the lights while they're on

Is it all you ever, all you ever wanted?

Stand in a line for the hole in the wall

'Cause people still need cash to buy their freedom

Moving forward, walking back

Everyone is falling, but we don't see them

A day away from a stroke of bad luck

Money's slipping right through the cracks

It's a shame how we don't know

What we really have

Tear it down 'til it's gone

All you ever, all you ever wanted

Kill the lights while they're on

Is it all you ever, all you ever wanted?

Is it all you ever wanted?

Mine's a city with a thousand heartbeats

But we're just tryna keep a dream alive

New sign on an old street

I don't recognize

Tear it down 'til it's gone

All you ever, all you ever wanted

Kill the lights while they're on

Is it all you ever, all you ever wanted?

Is it all you ever wanted?