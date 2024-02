?ne Kirche, ?ne Bar, ?ne Schule, ?n Knast.

Highway 19.

Die halten ihre Stadt hier sauber.

Höchstgeschwindigkeit 25.

Motorräder vollkommen verboten.

Freitags gehst du einkaufen,

Sonntags in die Kirche.



Unter der Woche arbeitest du auf den Feldern,

am Tag der Arbeit gibt’s ein Picknick,

samstags darfst du in die Stadt.

Aber jeden Sonntag in die Kirche.



Whiskey gibt’s hier nicht.

Freigang auf Kaution auch nicht.

Pökelfleisch und Sirup, das ist alles, was es im Knast gibt.



Das Kaff liegt in Tennesse und hat den Ruf einer ruhigen Gemeinde.

Hier mußt du aufpassen, was du anstellst.

Nutbush.



Besteht im wesentlichen aus Stadtrand.