Das ist nicht lieben, wir sind wie bei einem schönen Blumenstrauß bis in die kleinste Faser miteinander verbunden.



Trotz allem reisen,

zurückkehren, verlassen,

absteigen, aufsteigen,

angelehnt an die Hoffnung.



Trotz allem werden unsere Geheimnisse,

gut behütet bleiben.

Die Zartheit, die Schönheit

jede unserer Fasern, die miteinander verbunden sind.



Das ist nicht lieben, wir sind wie bei einem schönen Blumenstrauß bis in die kleinste Faser miteinander verbunden.



Bis in die kleinste Faser miteinander verbunden.



Trotz allem außer Atem,

in der Mitte oder überall verteilt.



Dieser so schöne Strauß mit all seinen Möglichkeiten ist schon verwelkt.



Das ist nicht lieben, wir sind wie bei einem schönen Blumenstrauß bis in die kleinste Faser miteinander verbunden.

Wenn ich doch nur den Mut hätte, es zu sagen.

Wenn ich dir doch nur diesen Mut verleihen könnte.

Wenn du doch nur den Mut hättest, es zu sagen.

Wenn du mir doch nur diesen Mut verleihen könntest.