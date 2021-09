Wenn ich glaube, mein Leben ist eine Müllhalde

und ich den Überblick verloren habe,

mir alles aus den Händen gleitet,

dann schließe ich die Augen und versuche, mir dein Bild vorzustellen.

Du glaubst an mich! Das baut mich wieder auf

und gibt mir die Kraft, weiterzumachen.

Denn ich weiß, du bist für mich der Maßstab aller Dinge.



Du wartest auf mich, wenn sich der Sturm verzogen hat,

schwimmst auf mich zu, wenn die Wellen sich am Strand gebrochen haben. Wenn der Krieg vorüber ist, schwenkst du die Fahne.

Ich weiß, du bist der letzte aufrichtige Mensch an meiner Seite.



Innerlich weiß ich um meine guten und schlechten Tage.

Ich wollt, ich könnte diese Schwäche verbergen. Aber dir ist das egal!

Wenn ich was falsch mache, drückst du immer ein Auge zu.

Und ich versuche dir diesen inneren Schmerz zu erklären.



Du bist das Vorbild, dem man nacheifert und dessen Gegenwart man sucht!

Wenn es mir doch gelänge, nur annähernd deine Größe zu erreichen.



Ich dachte niemals, dass ich tatsächlich jemanden finden würde,

der es mit mir aushält. Mein Vertrauen in dich ist groß.

Du bist mein Mittelpunkt.

Der Unterschied zwischen uns beiden:

Du könnest jederzeit etwas Besseres finden. Ich nicht!



Du zeigst mir, warum es zwischen uns so perfekt läuft,

weil wir Achtung und Verständnis für einander haben.