Lieber Freund !

Ich schreibe Dir hauptsächlich zu meiner eigenen Zerstreuung.



Und weil du so weit weg bist, nehme ich auch einen extra dicken

Stift.

Seitdem du weg bist, hat sich einiges ereignet - große Neuigkeiten:



Das alte Jahr ist fast zu Ende.

Aber irgendwie funktioniert das noch nicht so ganz.

Die Leute trauen sich nicht mehr raus, man geht abends nicht mehr

weg.

Auch an den Feiertagen.

Und manche verbarrikadieren sich sogar daheim, so mit Sandsäcken

vor dem Fenster.

Andere reden überhaupt nicht mehr, sagen kein Wort mehr,

über Wochen zum Teil.

Und denen, die nichts zu sagen haben, ist es langweilig.



Im Fernsehen haben sie gesagt, dass sich im neuen Jahr was

ändern soll.

Wir warten alle gespannt darauf.



Es soll dann dreimal Weihnachten geben.

Fete - den ganzen Tag lang.

Jesus steigt vom Kreuz herunter,

und die Vögel kommen auch wieder zurück.

Es gibt viel zu essen,

es gibt keine Dunkelheit mehr, dieses ganze Jahr lang.

Stumme können wieder reden,

die Tauben reden sowieso die ganze Zeit.

Man macht Liebe, mit wem man grade will.

Pfarrer dürfen heiraten, aber erst ab einem gewissen Alter.



Hin und wieder verschwindet mal einer auf Nimmerwiedersehen.

Ganz ohne großes Aufsehen.

Vielleicht einer von den ganz Schlauen,

vielleicht einer von den Deppen, die es in jeder Altersklasse gibt.



Schau, mein Freund,

was ich dir schreibe, ist wahr.

Ich freue mich darauf, das zu erleben.

Und ich bin froh, heute zu leben.

Schau, was man alles erfinden muss

um weiter lachen zu können,

um weiter hoffen zu können.

Eigentlich zum Lachen, aber hoffentlich machen sie weiter so.



Und wenn dieses Jahr dann in einer Sekunde vorbei ist,

dann muss ich es doch miterlebt haben, ich darf da nicht fehlen.



Das ist wichtig.



Dieses Jahr, das da kommen soll, wird ein Jahr lang dauern.

Ich bereite mich darauf vor.



Das ist die Neuigkeit.