Oh Mann, Rechnungen, nichts als Rechnungen,

die noch bezahlt werden müssen.

Auf meinem Schreibtisch ein Berg voller Rechnungen,

so hoch wie der Mount Everest.



Und draußen ist Vollmond –

Mein Mädchen hört gar nicht mehr auf zu heulen.

Sie will mich verlassen,

wenn ich nicht mit 50.000 Ocken nach Hause komme.



Und dann die Kleinen, die durchs Haus toben –

ich kann ihre Mägen knurren hören.



Verdammte Hacke!

Da hilft nur, jeden Tag schuften,

schuften, schuften,

für all die hungrigen Münder,

die gefüttert werden wollen.



Läuft aber auch alles schief zur Zeit



Heute morgen bin ich aufgewacht,

hab mir direkt meinen Kopf gestoßen

und danach meinen Zeh am Bettpfosten gerammt.



Hab den Kühlschrank aufgemacht,

aber der war leer.



Dann hat auch noch der verdammte Hund

vom Nachbarn auf meinen Rasen gekackt.

Bin dann ins Auto,

das natürlich nicht angesprungen ist.

Und bei dieser verdammten Hitze

soll ich dann auch noch zu Fuß laufen?!



Ja, und dann steh ich auch noch Schlange im Supermarkt

hinter so einer alten Schachtel

und kann nur beten, dass meine Karte

nicht schon wieder abgelehnt wird.



Und guck dir meine Schuhe an,

hier guck sie dir an –

das bin ich

seelenlos und sohlenlos.