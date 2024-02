Ich fühl mich schwindlig, leicht belämmert

und zu blind um zu sehen,

was draußen vor meinem einsamen Fenster vor sich geht.

Ich schalt den Fernseher an, schau ne Weile die Nachrichten und

schlaf dann wieder ein…

Ich träum von vergangenen Zeiten,

als ich noch in meinem eigenen Traumland gelebt hab.

Es hieß Ochrasy!



Dieser Ort war mein ein und alles,

er existiert nur in meiner Fantasie

und ich glaube an diesen Ort.



Als ich wieder aufwache, seh ich im Fernsehen wieder diesen Krieg

Ich will nur noch weg und mich verstecken

Diese Welt ist so voller Elend,

die Wut ist so groß, dass man nicht mehr hinsehen kann.



Deswegen musste ich diesen Traum träumen

Jetzt kommen sie wieder, all diese Soldaten ohne jegliches Schamgefühl

Bewaffnet und in schwarzen Uniformen

Sie können unsere glücklichen Tagen beenden und uns umbringen



Aber niemals in Ochrasy eindringen...