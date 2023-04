Der Song handelt von einer sehr starken Frau, auch wenn sie schon viel durchgemacht hat und Schmerz erfahren hat. Dieser Text soll zeigen, dass auch die stärkste Person mal zusammenbrechen kann, auch wenn sie ihre Verletzbarkeit vor anderen versteckt. Schließlich möchte man wahrgenommen werden, als jemand, der nie aufgibt.

Sie ist eine Überfrau,

sie ist Wonder Woman.

Sie weiß, was sie will, was ihr gefällt.

Dass auch sie einen Knacks hat, würde man nie vermuten.

Denn ihr geht es immer irgendwie gut.

Sie hat Millionen Momente,

sie hat Tausende Leben gelebt.

Man würde nie vermuten, dass auch sie mal die Hoffnung verliert.

Nur wenn sie weint.

Denn dann, wenn sie ihre Lieblingsplatte auflegt und im Dunkeln mit sich selber tanzt,

dann kann auch sie die Tränen nicht mehr aufhalten, die langsam ihre Augen füllen.

Aber sie achtet immer darauf, dass es keiner mitbekommt, wenn sie zusammenbricht.

Sie möchte die sein, der so etwas nicht passiert.

Sie ist ein Stehaufmännchen.

Sie hat für alle Zeit.

Der Schmerz wird poliert,

und alle Tränen sind geplant.

Original-Lyrics: Der Songtext auf Englisch

She's a wonder woman

She knows what she likes

Never know she's broken

'Cause she's always fine

She's a million moments

Lived a thousand lives

Never know she's hopeless

Only when she cries

When her favorite record's on and she's dancin' in the dark

She can't stop her eyes from wellin' up, up

She makes sure that no one's 'round to see her fall apart

She wants to be the one that never does

She's a won't-stop woman

Hours on her hands

All her pain is polished

All her tears are planned

But when her favorite record's on and she's dancin' in the dark

She can't stop her eyes from wellin' up, up

She makes sure that no one's 'round to see her fall apart

She wants to be the one that never does

She's a wonder woman

She knows what she likes

Never know she's broken

Only when she cries, mm-mm