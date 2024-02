Ich weiß gar nicht,

wie du auf die Idee kommst,

dass du mich halten kannst.

Du kommst doch nicht mal mit dir selber klar.

Und ich weiß nicht, wer jemals

die Träume von jemandem zerstören möchte.

Schatz, es ist alles o.k.

Du hast gesagt,

dass wir jetzt nur noch Freunde sein sollten.

Währenddessen fiel mir dieser Satz ein.

und ich bin mir sicher, dass es so das Beste ist.

Solltest du jemals deine Meinung ändern,

dann erwarte bitte nicht zu viel.

Denn, du wirst es nicht glauben, Schatz

wie erleichtert ich bin!

Seit du dich verabschiedet hast,

scheint die Sonne in meinem Leben.

Hey - was für ein schöner Tag!

Ich kann nicht aufhören zu lächeln

und beim Ausgehen, geb ICH einen aus!

Ich bin mir sicher und da mach ich mir nix vor:

Es ist ein schöner Tag,

die Sonne scheint,

die Musik spielt

und selbst wenn’s jetzt anfängt zu regnen,

würdest du von diesem Typen hier keine Klagen hören.

Weil ich so froh bin,

dass DU gegangen bist.

Ach es ist einfach ein schöner Tag.

Jetzt bin ICH an der Reihe, mich umzuschauen,

deshalb Mädels, stellt euch an!

Ich bin ein unkomplizierter Typ!

Ihr dürft mich nur nicht an der Nase herumführen.

Aber jetzt geht’s mir wieder gut

Vielleicht hab ich mich früher einsperren lassen

– aber nicht heute Abend!

Du wirst es nicht glauben, aber -

Schatz ich bin so erleichtert!

Dieses Feuer in mir brennt so hell.

Ich will nicht „Bis Bald“ sagen, sondern:

„Tschüss, machs gut!“

Und wenn du glaubst,

dass ich meine Zeit damit verbringe,

um über unsere Trennung nachzudenken

dann liegst du falsch.

Denn – für mich ist es ein schöner Tag.

Seit du weg bist, ist jeder Tag – ein schöner Tag!