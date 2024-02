Das muß schon ziemlich lange her sein.

Aber in ganz alten Geschichten heißt es, dass man irgendwann mal in China

den Briten irgendeinen Tee verkauft hat, für dicke fette spanische

Golddublonen. Und damit wurde das Schicksal dieser gesamten Nation und

der ganzen Welt besiegelt.

Kurz drauf hat dann der englische König seine Soldaten nach Indien

geschickt, um nach Gold zu suchen. Und anstatt Gold haben sie irgend so

ein Zauberzeug gefunden, was zigmal besser ist als Gold, hab ich mir

sagen lassen. So ähnlich wie dieser chinesische Gesundheitstee.

Und heutzutage gibt’s das auch noch. Nur sind’s keine Soldaten mehr oder

Kaufleute, sondern irgendwelche schick gekleideten Piepel, und die dicken

fetten spanischen Golddublonen sind dicke fette goldene Kreditkarten, aber

sie warten immer noch ganz brav und stehen Schlange, nur damit sie mal

wieder Big Smiley machen können.

Opium heißt das Zeug, glaub ich.