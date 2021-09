Ich bin eine kleine Diva – jawohl!

Und ich will doch nur... die ganze Welt!

Was kann denn ICH dafür,

dass ich das alles brauche?

Aufstieg und Fall - das Leben einer Diva eben.

Du sagst, ich sei ziemlich schwierig.

Aber - daran sind doch immer nur die anderen schuld!!

Ich hab dich um den Finger gewickelt, Schatz

und wenn es darum geht,

unartig zu sein, kannst du auf mich zählen!

Würdest du denn ALLES für mich tun?

Mir einen großen Diamantring kaufen?

Vor mir auf die Knie fallen?

Mir auf der Stelle einen Heiratsantrag machen?

Ich bin eine Schönheitskönigin

auf der Kinoleinwand.

Ich leb mein Leben, als wäre es ein Traum!!!

Mein Ego ist riiiieeeeeeesengroß – das weiß ich.

Aber wo bitteschön liegt das Problem?

Ich bin tieftraurig, zutiefst traurig.

Dieser graue Alltag ist ein lästiger endloser Kampf.

Gib mir den kleinen Finger,

und ich nehme deine ganze Hand.

Ich will, dass man mich anbetet!

Denn ich bin eine kleine Diva!

Sollte dir was Wesentliches fehlen,

dann mach halt ein Foto,

ich bin jedenfalls mit meinen Jungs unterwegs!

Ich bekomme alles, was ich will, weil ich danach FRAGE,

nicht weil ich es unbedingt verdiene….

Ich leb mein Leben wie in einem Flugzeug,

will im Scheinwerferlicht bleiben.

Ich weiß, dass mein EGO riiieeesengroß ist

aber – wo liegt das Problem?

Es geht steil bergauf und dann wieder abwärts -

und ich tu alles, um da oben zu bleiben,

um die Königin zu sein.

- Und wenn die Lichter mal ausgehen

Dann DREHE ich durch!

Denn – ich bin eine kleine Diva!