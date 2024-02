per E-Mail teilen

Ach wie niedlich, ach wie süüß...

wie du dir von deinen Freunden Mut machen lässt,

mich anzusprechen...

Aber - bevor du was sagst - lass mich eins klarstellen:

Mein Name ist NEIN!

Mein Sternzeichen ist NEIN!

Meine Nummer lautet NEIN!

Lass es bleiben,

nein WIRKLICH - lass es sein!

Zuerst wirst du mir erzählen, dass du keine Spielchen spielst.

In dem Glauben, dass ich dir das wirklich abnehme.

Und dann laberst du irgendwas von wegen „Du bist schön, du bist so originell“

und dass ich ganz anders bin als die anderen Frauen ... Bla bla bla

Hey - ich war total mit mir selbst beschäftigt bevor du hier aufgetaucht bist.

Und ich denke, dass du jetzt ´nen Abflug machen solltest.

Ich bin so - mehr so die NEIN Sagerin....

Hei – alle Mädels mal herhören:

Wenn euch dieser Typ nicht in Ruhe lässt,

leckt euch die Lippen und schwingt Eure Hüften!

Alles, was Ihr sagen müsst – ist:

Mein Name ist NEIN!

Mein Sternzeichen ist NEIN!

Meine Nummer lautet NEIN!

Lass es bleiben,

nein WIRKLICH - lass es sein!

Nein Danke im Voraus – ich will nicht tanzen und hör auf mich, ständig anzufassen.

Wenn ich einen Mann will, dann krieg ich auch einen.

Aber das ist nicht das wichtigste für mich.

Also nicht persönlich nehmen

Ich bin mehr so die NEIN Sagerin;

unantastbar – so fühl ich mich.

Und übrigens: NEIN!