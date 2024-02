Ich werde etwas verändern,

einmal in meinem Leben.

Es wird sich gut anfühlen,

Es wird etwas ändern,

es wird richtig sein.



Während ich den Kragen meines

Lieblingswintermantels hochschlage

bläst mir dieser Wind in meine Gedanken.

Ich sehe die Kinder auf der Straße,

die nicht genug zu essen haben.

Wer bin ich, dass ich so blind bin?

Dass ich so tue, als ob ich nicht sehe,

was sie brauchen.



Einen Sommer lang wegsehen,

ein zerbrochener Flaschenhals

und die Seele eines Mannes.

Sie folgen einander im Wind, weißt du.

Weil sie nirgendwo hinkönnen,

deshalb sollt ihr es wissen:



Ich beginne mit dem Mann,

den ich im Spiegel sehe.

Ich sag ihm, dass er sich ändern soll.

Und keine Botschaft hätte klarer sein sollen:

Wenn du die Welt besser machen willst,

dann schau dich selbst an und ändere DICH!



Ich war Opfer einer selbstsüchtigen Art von Liebe,

es ist Zeit, dass ich einsehe,

dass es welche gibt, die kein Zuhause haben,

keinen Cent besitzen.

Kann ich wirklich so tun,

als ob die nicht allein sind?



Eine Weide, tief zerschrammt

Ein gebrochenes Herz

und ein abgenutzter Traum

Sie folgen dem Wind

Weil sie nirgendwo hin können.



Und deshalb fang ich bei mir selbst an:



Ich fang mit dem Mann im Spiegel an

Ich sag ihm, dass er sich ändern soll.

Und keine Botschaft hätte besser sein sollen.

Wenn du die Welt besser machen willst,



Chor: dann schau dich selbst an und ändere was!



Du musst es hinkriegen,

solange du Zeit hast.



Chor: (Denn wenn du dein Herz verschließt)

du kannst deine Gedanken nicht verschließen



Chor: (Dann verschließt du deine Gedanken)

Dieser Mann im Spiegel,

ich sag ihm, dass er sich ändern soll.



Chor: Ändere dich lieber!



Ich werde mich ändern

Es wird sich gut anfühlen,

raff dich auf, ändere dich!

Steh einfach auf, weißt du!

Du darfst nicht so weitermachen

ändere das!

Ich muss mich ändern

- und zwar HEUTE!