Ich versuche, dich zu vergessen.

Aber du hast mir nie beigebracht, wie man das macht.

Und in letzter Zeit wird das etwas kompliziert,

weil ich dein Bild an jeder Straßenecke sehe.

Freunde lassen deinen Namen fallen,

einfach so, mitten im Gespräch.

Weil sie sehen wollen, wie ich reagiere.

Und tief drinnen ist alles noch offen und unverheilt

und macht mich krank.



Aber dabei kann ich mein Leben nicht wegwerfen,

kann das Blatt nicht aus der Hand geben

nur weil du einfach verschwunden bist und mich mit dem ganzen Dreck allein gelassen hast.



Die Leute fragen mich, ob ich dich gesehen hätte,

und ich sage nein, seit einiger Zeit nicht.

Und dass du in Argentinien bist, und ich bald auch dahin fliege.

Und dass wir uns ein paar schöne Tage machen.

Und dabei hab ich dich die ganze Zeit vor Augen

und seh dein Lächeln

und frag mich, ob du weißt, wie allein ich mich fühle.



Die Wellen schlagen über mir zusammen,

und die Sterne fallen vom Himmel und verschwinden für immer,

und es regnet,

und ich drehe einmal mehr durch,

und halte dann den Kopf hoch

und versuche Löcher in den Himmel zu starren.

Du hast mich verzaubert.

Und dann verflucht.



Also:

ruf mich besser nicht an,

wenn es mal bei dir Nacht ist und regnet,

wenn du mal heulen willst,

wenn dir mal jemand das Herz rausgerissen

und zum Trocknen aufgehängt hat.

Weil ich dann möglicherweise auflege.



Ja, ich hab versucht, dich zu vergessen.

Aber du sagst mir noch nicht mal wie.

Und überall in dieser Stadt bist du.

Diese Stadt bist du.