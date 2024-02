Gefalle ich dir?

Oder stoße ich dich ab, mit meinem schmutzigen Lächeln.

Bin ich zu ordinär?

Bin ich zu kokett?

Mag ich das, was du magst?

Ich könnte gut für dich sein, ich könnte ekelhaft sein, ich glaub ich bin ´n bisschen schüchtern.

Warum magst du mich nicht?

Du hast es doch noch nicht einmal mit mir versucht.



Ich hab versucht, wie Grace Kelly zu sein.

Die hat mir aber zu traurig ausgeschaut.

Also hab ich’s mit Freddie Mercury versucht.

Jetzt habe ich Identitätsprobleme.



Ich könnte braun sein, blau sein,

ein lila Himmel könnte ich sein.

Ich könnte wehtun,

ich könnte purpur sein,

ich könnte sein, was du willst.

Ich muss grün werden, fies werden, muss von allem noch mehr werden

Wieso magst du mich nicht?

Wieso?

Warum gehst du nicht einfach zur Tür raus, he?



Was kann ich nur tun?

Wie finde ich heraus, was du denkst?

Du bringst mein Leben an den Abgrund.

Warum magst du mich nicht?

Warum magst du dich selbst nicht?



Soll ich mich älter machen, damit ich wie eine alte Jungfer aussehe?

Sag was du willst, wenn’s dir damit besser geht.

Aber du willst ja doch nur das, was dir die anderen einreden.