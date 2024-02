Ich will dich an meiner Seite haben,

so dass ich mich nie mehr allein fühle.

Sie waren immer so freundlich,

aber jetzt haben sie dich von hier weggebracht.

Ich hoffe, sie haben dir nicht deinen Verstand geraubt,

denn dein Herz ist sowieso zu stark.

Wir müssen die Zeit zurückholen,

die sie uns gestohlen haben.

Ich will dich!

Wir können jetzt hier auf der Tanzfläche loslegen.

Du hast in deinem Leben noch nie so getanzt wie jetzt,

aber wir reden nicht drüber.

Wir tanzen immer weiter, die ganze Nacht hindurch,

sind im Rausch im Paradies.

Wir sollten nicht drüber reden,

nein nicht drüber reden

Das ist der kälteste Winter, den ich je erlebt habe

die Sonne scheint nicht mehr

und das einzige, was ich fühle – ist Schmerz,

weil DU nicht da bist.

Die Ungewissheit beherrscht meine Gedanken

und ich finde keinen Ausweg.

Wir tanzen immer weiter, die ganze Nacht hindurch,

sind im Rausch im Paradies.

Wir sollten nicht drüber reden,

nein nicht drüber reden...