Rushmere ist der Ort mit dem geheimnisvollen Namen, wo alles begann. Hier gibt's die ganze Geschichte und den übersetzten Songtext.

Darum geht es in „Rushmere“

Der Song handelt von Nostalgie, verlorener Jugend und der Sehnsucht nach vergangenen Zeiten, in denen das Leben wilder, ungezwungener und voller Möglichkeiten war. Damals in Rushmere, in Süd-West-London, an einem Teich im Grünen, haben sich die Bandmitglieder gefunden.

Deutsche Übersetzung von Mumford & Sons: „Rushmere“

Vermisst du auch die Atemlosigkeit von damals,

das Wilde in den Augen?

Spät nach Hause kommen, wenn es draußen schon hell wird.

Blutunterlaufene Träume unter Straßenlaternen,

Wahrheiten, die niemand aussprechen wollte,

und ich war mir selbst noch ein Geheimnis.

Bring mir Licht, denn ich verliere mich in der Dunkelheit,

Rushmere, Ort der rastlosen Herzen.

Hol meinen Kopf aus dem Sand,

ich habe Angst, dass die Zeit mich im Stich lässt.

Bring mich zurück zu den weiten Wiesen,

wo es nichts anderes gab,

wo wir uns auf dem Jahrmarkt in der Menschenmenge verloren haben.

Wo niemand unsere Namen kannte.

Es gab nur ehrliche Fehler.

Eine verschwendete Stunde hatte keinen Preis.

Was verloren ist, liegt tief begraben.

Sei mutig und finde dich damit ab.

Belüg dich nicht selbst.

Denn es gibt immer noch Schönheit und Magie im Leben,

selbst im Regen, selbst im Schmerz.

Ja, wir werden wertvolle Momente verpassen.

Momente, in den sich ein ganzes Leben abspielt.

Ich werde versuchen, mich damit abzufinden,

mit dem Lauf der Zeit

und zwar

jetzt.

Don′t you miss the breathlessness

The wildness in the eye?

Come home late in the morning light

Bloodshot dreams under streetlight spells

A truth no one can tell

And I was still a secret to myself

Light me up, I'm wasted in the dark

Rushmere, restless hearts in the end

Get my head out of the ground

Time don′t let us down again

Take me back to empty lawns

And nowhere else to go

You say, "Come get lost in a fairground crowd"

Where no one knows your name

There's only honest mistakes

There's no price to a wasted hour

Well, light me up, I′m wasted in the dark

Rushmere, restless hearts in the end

And get my head out of the ground

Time don′t let us down again

What's lost is gone and buried deep

Take heart and let it be

Don′t lie to yourself

There's madness and magic in the rain

There′s beauty in the pain

Don't lie to yourself

Well, light me up, I′m wasted in the dark

Rushmere, restless hearts

There's something we might miss

A whole life in a glimpse

Well, I'm still working it out

Time don′t let us down again

′Cause I won't wait

Get my head out of the ground

Time don′t let us down again