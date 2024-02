Ihre Knochen werden schmerzen,

ihr Mund wird zittern,

und wenn die Leidenschaft stirbt,

dann wird auch ihr Herz brechen, trotz all seiner Magie.

Sie wird fliehen.

Irgendwo hin.

Frankreich vielleicht.

Weil es für Cinderella keine zweite Chance gibt.



Und dann wird ihr Himmel regnen müssen,

weil sonst alles vertrocknet und stirbt.

Und sie wird ihre Wunden heilen müssen.

Und mehr fühlen müssen als nur Zärtlichkeit.



Auch wenn ihr Innerstes schmerzt und sich windet –

sie wird sich finden, dann wenn alles um sie herum dunkel ist.

Sie hat ihre Grenzen gezogen und darüber ihr Leuchten verloren.

Und damit auch das Ziel, an das sie sich längst schon nicht mehr erinnert.

Ihre Augen werden sich schließen,

ihr Weinen ein Weinen über die eigene Niederlage sein.



Sie wird davonlaufen

und sich an der Sonne satt trinken.

Wird wieder leuchten.

Für dich ausschließlich.

Für niemanden sonst.

Und wird wieder allein sein dabei und versuchen, sich an nichts mehr zu erinnern.

Alles was falsch war, wird dann wieder richtig sein.

September.