Die Tage gehen in einander über in Endlosigkeit.

Ich versuche, mich loszulösen, und dann stemm ich mich wieder dagegen.

Und alle sagen mir, dass es mir danach besser gehen wird,

dass danach alles besser gehen wird.

Dass ich einfach einen Zettel liegen lassen soll.

Oder einen Brief.



Dass ich den Kopf oben halten soll,

nicht zurückblicken soll.

Nur: mit all dem, was ich weggeschoben hab,

hab ich mir offenbar auch den Boden unter den Füßen genommen.



Und ich verstehe mich nicht mehr und das, was ich tue.

Aber vielleicht wird ja wirklich alles mal wieder gut sein,

wenn ich nicht stehen bleibe.

Ich hab versucht, alles aufzuschreiben.

Aber das klappt nicht.

Weil es einfach unmöglich ist

die Worte ’Leb wohl’ zu sagen,

ohne dass es weh tut.