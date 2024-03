Mit ihrem Song und Album Unwritten schaffte Natasha Bedingfield 2004 den Durchbruch. Jetzt ist Unwritten zurück in den Charts. Hier gibt's die Gründe dafür und die Lyrics zum Song.

Wo die Lüge hinfällt (im englischen Original Anyone But You) ist ein aktueller Film mit Sydney Sweeny und Glen Powell. In der Liebeskomödie wird Unwritten in einer Szene von der Hauptdarstellerin und dem Hauptdarsteller gesungen.

Hier gibts die Lyrics zu Unwritten!

So entdecken vor allem viele junge Kinobesucherinnen- und Besucher den 20 Jahre alten Song neu, was die Sängerin sehr freut.

Ich hatte schon früher Lieder in Filmen, aber dieses Mal gefällt mir, dass das Lied auf so besondere Weise eingesetzt wurde, dass es dich glücklich macht. Die Leute singen es sogar, wenn sie das Kino verlassen.

Weil der Song im Kino für so viel Begeisterung gesorgt hat, dauerte es nicht lange, bis er bei Tiktok und Instagram verwendet wurde.

Gleichzeitig wurde Unwritten viel gestreamt und landete so schließlich wieder in den internationalen Charts. In Deutschland ging der Song sogar bis auf Platz 5 – eine erfolgreichere Position als bei der Veröffentlichung 2004.

I am unwritten

Can't read my mind

I'm undefined

I'm just beginning

The pen's in my hand

Ending unplanned

Staring at the blank page before you

Open up the dirty window

Let the sun illuminate the words that you could not find

Reaching for something in the distance

So close you can almost taste it

Release your inhibitions

Feel the rain on your skin

No one else can feel it for you

Only you can let it in

No one else, no one else

Can speak the words on your lips

Drench yourself in words unspoken

Live your life with arms wide open

Today is where your book begins

The rest is still unwritten

I break tradition

Sometimes my tries are outside the lines

We've been conditioned to not make mistakes

But I can't live that way

Die deutsche Übersetzung von Natasha Bedingfields „Unwritten“ Wie ein unbeschriebenes Stück Papier: Unberechenbar!

Den Kopf voll wirrer Gedanken. Den Kugelschreiber in der Hand!

Die Stunde Null! Ausgang ungewiss.



Du starrst auf die leere Seite vor dir.

Wirf deine Bedenken über Bord und überwinde diese innere Barriere!

Plötzlich sind die Worte, nach denen du immer gesucht hast, da

und versuchen das scheinbar Unerreichbare zu beschreiben.

Du bist ganz nahe dran, kannst es fast berühren.

Lass der Fantasie freien Lauf.



Fühle den Regen auf deiner Haut.

Niemand kann dir diese Erfahrung abnehmen.

Das ist deine Chance, verpasse sie nicht!

Lass dich von den unausgesprochenen Worten fortreißen.

Lebe dein Leben mit weit geöffneten Armen.

Heute wird das erste Kapitel deines Buches geschrieben.

Der Schluss ist ungewiss!



Wir sind dazu erzogen, Fehler zu vermeiden.

Verdammt noch mal! So kann ich nicht leben.

Ich breche mit Traditionen, will eigene Erfahrungen machen.

Und du?

Lass deinen Gedanken freien Lauf,

und versuche dich dem Unbekannten zu öffnen.

