Kein anderer Film wird im Moment so gehypt wie der Thriller Saltburn. Und wegen der Schlussszene ist der 2000er-Hit Murder On The Dancefloor von Sophie Ellis-Bextor nach 22 Jahren wieder in den Charts. Wie sie sich deswegen fühlt, hat sie im exklusiven SWR3-Interview erzählt.

In Deutschland steht der Song aktuell auf Platz 19, in Großbritannien hat es Murder On The Dancefloor sogar schon bis auf Platz 2 der Charts geschafft. Und natürlich wird er millionenfach gestreamt und geht bei Instagram und Tiktok viral.

„Murder On The Dancefloor“ 24.1.2024 Sophie Ellis-Bextor im SWR3-Interview Dauer 3:38 min „Murder On The Dancefloor“: Sophie Ellis-Bextor im SWR3-Interview

Hier das exklusive SWR3-Interview mit Sophie Ellis-Bextor im Video sehen!

Ich habe schon immer Abenteuer geliebt und was ich an meinen Job am meisten mag, ist, dass man nie weiß, was als nächstes passiert und was sich dadurch verändert. Es war wirklich unerwartet und ein bisschen magisch und ich bin glücklich. Ich singe das Lied immer noch sehr gerne!

Im SWR3-Interview erzählt die britische Sängerin, wie es dazu kam, dass Murder On The Dancefloor für Saltburn verwendet wurde.

Ich habe eine E-Mail bekommen – die kommen öfter, wenn jemand meinen Song für irgendetwas benutzen will. Und sie haben mir ein paar Dinge über den Film verraten und wie das Lied verwendet werden soll, nämlich dass jemand nackt dazu tanzt. Und ich dachte: Das klingt witzig und habe zugesagt.

In der Szene, in dem der Song im Film vorkommt, tanzt Hauptdarsteller Barry Keoghan splitterfasernackt durch ein großes Anwesen.

Bei Tiktok wird die Tanzszene aus dem Film nachgestellt und der Song unterlegt inzwischen hunderttausende Videos zu ganz anderen Themen.

Wie reagiert Sophie Ellis-Bextor auf den Hype um Murder On The Dancefloor? Wie gefällt ihr der Song im Film? Und worum geht es eigentlich in Murder On The Dancefloor? All das erzählt die Sängerin im Interview mit SWR3-Musikredakteur Matthias Kugler.

Darum geht es in Saltburn

Barry Keoghan als Oliver in einer Szene des Films „Saltburn“. picture-alliance / Reportdienste dpa/Amazon Prime

Die schwarze Komödie erzählt von einem Studenten im englischen Oxford, der sich mit einem reichen und schönen Kommilitonen anfreundet. Gemeinsam verbringen sie den Sommer auf dem Landsitz der Familie. Mit fatalen Folgen. Saltburn ist eine satirische Auseinandersetzung mit der britischen Oberschicht und der Film wird wegen seiner ungewöhnlichen Sexszenen und unerwarteten Wendungen diskutiert.

Wenn Songs zum zweiten Mal zu Hits werden

Im Jahr 2002 hat Sophie Ellis-Bextor beim SWR3 New Pop Festival gespielt. Im Jahr zuvor hatte sie ihren großen Hit auf ihrem Debütalbum Read My Lips veröffentlicht. Murder on the Dancefloor ist nicht das erste Lied, das es zuletzt nach Jahren wegen eines Films oder einer Serie zurück in die Charts geschafft hat. Running Up That Hill von Kate Bush wurde durch die Serie Stranger Things nach fast 40 Jahren erneut zum Hit.