Ich hab keinen Bock mehr,

mich vor Clubs anzustellen,

in die wir sowieso nie reingelassen werden.

Es ist wie beim Baseball kurz vor Spielende

und ich werde nie gewinnen.

Dieses Leben ist überhaupt nicht so,

wie ich mir das vorgestellt habe.

Ich will ein neues Haus

genau wie die Stars im Fernsehen (Cribs, Serie bei MTV)

Und ein Badezimmer, das so groß ist,

dass ich Baseball drin spielen kann

Und ne Badewanne, in der ich und noch zehn andere Platz haben.



Ich brauch ne Kreditkarte ohne Limit

und einen großen schwarzen Flieger

Mit nem Schlafzimmer drin.

Ich gehör zum Club derer,

die es schon in zwölftausend Meter Höhe getrieben haben.

Ich will nen neuen Tour Bus voller alter Gitarren,

meinen Stern auf dem Hollywood-Boulevard,

irgendwo zwischen Cher und James Dean –

das wäre ganz ok.



Um reich und berühmt zu sein, würde ich alles eintauschen.

Ich schneid mir sogar die Haare ab und änder meinen Namen,

weil wir alle einfach nur berühmte Rockstars sein wollen,

in dicken Villen oben am Berg leben und 15 Autos fahren wollen.

Die Mädels fliegen auf einen und die Drogen sind billig.

Wir bleiben alle dünn, weil wir nicht essen werden

und wir hängen in den coolsten Bars rum,

im VIP-Bereich mit den Filmstars.

Jeder gute Goldgräber

wird dahin kommen,

jedes Playboyhäschen mit blondierten Haaren.

Hey hey – ich will ein Rockstar sein!



Ich will so berühmt sein wie Elvis – aber ohne diese Fransen an den Klamotten,

acht Bodyguards anheuern, die alle A…. vermöbeln.

Ab und zu ein paar Autogramme schreiben,

damit ich überall umsonst essen kann.

Ich werde mir immer die angesagtesten Klamotten zulegen,

werde den Hausschlüssel für Hugh Hefners Playboy Villa haben,

mit einem Titelmädchen ausgehen,

das dann meine Kohle zum Fenster rausschmeißt.



Und wir werden uns in unsere privaten Räume zurückziehen

mit dem neuesten Lexikon und dem

neuesten Verzeichnis von „Who is who“.

Die besorgen dir alles mit diesem teuflischen Grinsen im Gesicht.

Jeder hat die Nummer von seinem Drogendealer auf'm Handy gespeichert.

Hey ich will ein Rockstar sein!

Ich werde diese Lieder singen,

die die Zensur schockieren.

Lass mir meine Pillen aus'm Pefferminzspender raus

und wenn mich einer fragt, warum ich den ganzen Tag sauf,

dann sag ich: weil ich’s kann!



Ich hol mir gestrandete Sänger,

die mir die Songs schreiben,

üb die Lippenbewegungen, damit alles schön synchron ist

und hör mir die Fans an, die mir sagen, wie verdammt gut ich bin.

Um reich und berühmt zu sein, würde ich alles eintauschen.

Ich würde mir sogar die Haare schneiden und meinen Namen ändern

Hey – ich will ein Rockstar sein!