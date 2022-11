Die meisten haben tolle Erinnerungen an früher, als man noch jünger war, die Welt entdeckte. Als das Leben oft noch so richtig unbeschwert war. Das ist normal. Machen alle. Auch Nickelback in Those Days. Chad Kroeger hat ein paar Erinnerungen aufgeschrieben, wie er aufgewachsen ist in einer kleinen Stadt in Kanada in den Achtzigern. Er zählt ein paar Dinge auf, die er mit seinem Bruder erlebt hat.

Weißt du noch? Wie wir damals immer zu Hause sein mussten,

sobald die Straßenlaternen angingen.

Und wenn Nightmare on Elm Street kam, wollte ich auf keinen Fall alleine sein.

Erinnerst du dich noch an unsere Telefonstreiche und Rückrufe mit *69?

Und Zeitreise ging erst bei 88 Meilen pro Stunde.

Purple Rain lief bei unserem ersten Stehblues.

Und Händchenhalten fühlte sich schon so an wie der erste Kuss.

An all das muss ich manchmal denken.

Ganz plötzlich.

Mitten in der Nacht.

Wie aus einem anderen Leben.

Wie ist es dir wohl damals ergangen?

Ich weiß noch:

Die Anlage immer voll auf Anschlag.

Und die war überall mit dabei.

Haben alle so gemacht.

Man war immer in irgendjemanden verknallt.

Und jeder Film war nur für uns gemacht.

Man wollte nie, dass diese Tage zu Ende gehen.

Erinnerst du dich noch an jedes Poster, das wir an der Wand hatten?

Jedes T-Shirt, das wir aus der Mall gestohlen haben?

Das mit Ace of Spades von Motörhead?

Oder als die Neue von Guns N‘ Roses rauskam? Wir waren in der Schlange.

Und dann das Konzert – wir in der ersten Reihe.

Wir haben die ganze Nacht davor gecampt.

Sweet Child O’ Mine und ich war high!

All die Zeit, die wir vergeudet haben.

Denn das Leben konnte warten,

und hatte keine Eile, die nächste Seite aufzuschlagen.

Was wir nicht geben würden,

um noch einmal so einen Tag zu erleben wie damals ...

Original-Songtext auf Englisch

Remember when the streetlights came on

And we had to be home?

Remember when Elm Street came on?

Couldn't watch it alone

Remember every prank call we made?

And star sixty-nine

Remember trying to hit eighty-eight

To go back in time?

Remember when they played Purple Rain

To our first slow dance?

Remember when we thought that first base

Was just holding hands?

Those days come back in the dead of night

Those days that felt like another life

What would you be doin' back in those days?

We'd be turnin' up the stereo

And play it everywhere we'd go

And so did everyone we'd know in those days

And everybody got to fall in love

With every movie made for us

God, I couldn't get enough of those days

Remember every poster we had

Hanging on the wall?

Remember every t-shirt we stole

From the local mall? (Ace of Spades by Motörhead)

Remember Guns n' Roses came out?

We were standin' in line

Remember front row at that show?

Camped out all night (got so high, Sweet Child O' Mine)

Those days come back in the dead of night

Those days that felt like another life

What would you be doin' back in those days?

We'd be turnin' up the stereo

And play it everywhere we'd go

And so did everyone we'd know in those days

And everybody got to fall in love

With every movie made for us

God, I couldn't get enough of those days

The time we'd waste, 'cause life could wait

What we'd give to relive just a single day

The time we'd waste, 'cause life could wait

What we'd give to relive just a single day

Instead of turnin' the page

We'd be turnin' up the stereo

And play it everywhere we'd go

And so did everyone we'd know in those days

And everybody got to fall in love

With every movie made for us

God, I couldn't get enough of those days

Those days that felt like another life

Those days come back in the dead of night

Those days that felt like another life

What would you be doin' back in those days?