Gestern hat die Sonne geschienen.

Ich habe den Blättern dabei zugesehen,

wie sie sanft zur Erde fielen.

Meine kalten Hände sehnten sich nach einer warmen Berührung

und ich habe an dich gedacht



Jetzt suche ich nach Zeichen.

Zeichen dafür, dass du mich verlassen wirst.

Du hältst meine Hand, aber brauchst du mich wirklich?

Es ist wohl an der Zeit, dich gehen zu lassen.

Ich denke an dich.



Wenn du den Ozean überquerst

und das andere Ufer sicher erreicht hast,

Könntest du mir ein kleines Lächeln schenken,

weil ich an dich denken werde.