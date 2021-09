Ich will nicht dein Liebhaber sein,

und ich lass mich von dir nicht zum Deppen machen!

So nach dem Motto: wenn du pfeifst soll ich kommen,

und wenn du keine Lust mehr hast, soll ich mich verziehen.

Ich hab mehr aus dem gelernt, was mir fehlt.

Es geht um mich und nicht um dich!

Ich hab ein paar schlechte Entscheidungen getroffen, das weiss ich,

aber meine letzte – die warst DU!

Dank dir, weiss ich was Lügen sind,

und wie es sich anfühlt, wenn die Liebe stirbt,

und du mir den Laufpass gegeben hast.

Ich weiss einfach nicht wann es aus ist…

Die Liebe lernt man erst dann richtig kennen,

wenn sie einem das Herz zerreisst,

und tiefe Schnitte und Narben hinterlässt.

Und trotzdem fühlst du noch was,

Mann, du hast echt keine Ahnung von Liebe….

Deiner Meinung nach krieg ich keine bessere -

keine bessere als dich.

Was ich fühle, kann ich leider nicht in einem Brief schreiben,

deshalb hab ich´s in diesen Song für dich gepackt.

Du hast keine Ahnung von der Liebe,

bis zu dem Punkt, an dem es sich wie Sterben anfühlt.

Wenn sie vorbei ist und du blind zurückbleibst ohne eine Vorstellung wie´s weitergehen soll.

Du hast echt keine Ahnung von der Liebe….