Hast Du schonmal den Schmerz gespürt als sie Jesus angenagelt haben?

Oder wie es ist, wenn ein Messer ins Fleisch geht?

Hast Du schon mal die Nacht berührt?

Überlegst Du manchmal, was es kostet, was es bringt?

Versteckst Du Deine Angst ? Oder hast Du schon aufgegeben?

Du bist blind.

Kommt davon, wenn man dauernd in die Sonne guckt. Oder dem Wind nachschaut.

Träumst Du noch?

Kannst Du überhaupt noch schlafen?

Glaube ich Dir nicht.



Weißt Du wie es ist, wenn neben Dir eine Bombe hochgeht und die Druckwelle

Dich zerfetzt?

Hast Du schonmal die Schreie gehört, wenn dann die Körper durch die Luft fliegen?

Hast Du schonmal ein Kind in die Arme genommen, das grade zugesehen hat,

wie sie seinen Vater erschossen haben?

Und hast Du irgendwann mal eine Träne riskiert, weil die Kriege nie aufhören?



Denkst Du über sowas nach ? Oder ist das alles nur Job für Dich?

Hast Du Angst vor dem Ende?

Hast Du Angst vor der Nacht ? Oder hast Du die vielleicht schon verloren?

Betest Du manchmal? Schreist Du im Traum? Bist Du noch klar im Kopf?

Schwitzt Du vor Angst bis Du klatschnaß bist?

Glaubst Du, daß alles nochmal gut wird, daß es nochmal hell wird für Dich,

daß es für Dich ein Paradies gibt?

Glaub ich nicht.