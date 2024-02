per E-Mail teilen

Deine Hand passt genau in meine -

als wäre sie für mich gemacht!

Und denk dran: das mit uns war Bestimmung.

Ich zeichne Linien zwischen den Sommersprossen

auf deinen Wangen

und alles ergibt einen Sinn für mich.

Ich weiß, dass du die Lachfältchen

in deinen Augenwinkeln nicht magst

Genauso wenig wie deinen Bauch oder deine Hüften

und die Grübchen unten auf deinem Rücken.

Aber ich liebe all das unendlich!

Ich werde diese kleinen Dinge für mich behalten

und falls sie mir doch irgendwie entschlüpfen

fügen sie sich doch zu einem Bild von DIR zusammen.

In DICH bin ich verliebt!!!

Mit all diesen kleinen Einzelheiten.

Ohne eine Tasse Tee kannst du nicht ins Bett gehen

und vielleicht ist das der Grund dafür, warum du im Schlaf redest.

All diese Gespräche im Traum,

sind die Geheimnisse,

die ich für mich behalte.

Auch wenn ich mir keinen Reim drauf machen kann,

was du da sagst.

Ich weiß, dass du Aufnahmen von deiner Stimme hasst.

Du willst nie wissen, wieviel du wiegst,

und du musst dich nach wie vor in deine Jeans zwängen.

Aber für mich bist du einfach perfekt.

Du wirst dich niemals auch nur halb soviel lieben

wie ich es tue,

wirst dich selbst nie gut behandeln,

aber ICH will es!

Wenn ich dir sage, dass ich für dich da bin.

Vielleicht liebst du dich dann auch so wie ich es tue.